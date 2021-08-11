В Кыргызстане прошёл фестиваль, посвящённый наследию предков
Эти юные танцовщицы не забывают традиции. В Кыргызстане проходит фестиваль «Аталар изи», или «Наследие предков». [Гульмира..
Дата загрузки: 2021-08-11
Эти юные танцовщицы не забывают традиции. В Кыргызстане проходит фестиваль «Аталар изи», или «Наследие предков».
[Гульмира Примова, дизайнер и организатор фестиваля]:
«»Аталар изи» – это возрождение нашей кыргызской духовности. То есть возрождение того, что осталось нам от предков. Это наша национальная одежда, одежда для нашей молодёжи, для наших девочек, чтобы мы воспитывали их с самого рождения в кыргызском духе».
В этом году фестиваль посвящён важной роли женщины в истории кыргызского народа. Она хранительница семейного очага и трудолюбивая работница.
[Асель Калканова, организатор фестиваля]:
«Сегодняшние девочки – это завтрашние матери. Мы должны научить их, как быть мамами, воспитывать героев и растить достойных детей».
А в этой юрте можно послушать традиционные песни. Под их звучание представляется нелёгкая, но в то же время яркая кочевая жизнь.
Ну а молодые кыргызы любят помериться силой и ловкостью. Одна из популярнейших национальных игр называется «Кок-бору». В неё сейчас играют на фестивале. Участники состязания борются за тушу козла. Овладев ею, надо забросить её в так называемый казан, который играет роль ворот.
[турист из Израиля]:
«Нам очень понравилось. Больше всего впечатлили костюмы, песни, танцы и конная игра «Кок-бору». Она тоже очень зрелищная».
Фестиваль «Аталар изи» ежегодно привлекает гостей со всего Кыргызстана, а также – зарубежных туристов.
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