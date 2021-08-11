В Кыргызстане прошёл фестиваль, посвящённый наследию предков

Эти юные танцовщицы не забывают традиции. В Кыргызстане проходит фестиваль «Аталар изи», или «Наследие предков». [Гульмира..

Эти юные танцовщицы не забывают традиции. В Кыргызстане проходит фестиваль «Аталар изи», или «Наследие предков».

[Гульмира Примова, дизайнер и организатор фестиваля]:

«»Аталар изи» – это возрождение нашей кыргызской духовности. То есть возрождение того, что осталось нам от предков. Это наша национальная одежда, одежда для нашей молодёжи, для наших девочек, чтобы мы воспитывали их с самого рождения в кыргызском духе».

В этом году фестиваль посвящён важной роли женщины в истории кыргызского народа. Она хранительница семейного очага и трудолюбивая работница.

[Асель Калканова, организатор фестиваля]:

«Сегодняшние девочки – это завтрашние матери. Мы должны научить их, как быть мамами, воспитывать героев и растить достойных детей».

А в этой юрте можно послушать традиционные песни. Под их звучание представляется нелёгкая, но в то же время яркая кочевая жизнь.

Ну а молодые кыргызы любят помериться силой и ловкостью. Одна из популярнейших национальных игр называется «Кок-бору». В неё сейчас играют на фестивале. Участники состязания борются за тушу козла. Овладев ею, надо забросить её в так называемый казан, который играет роль ворот.

[турист из Израиля]:

«Нам очень понравилось. Больше всего впечатлили костюмы, песни, танцы и конная игра «Кок-бору». Она тоже очень зрелищная».

Фестиваль «Аталар изи» ежегодно привлекает гостей со всего Кыргызстана, а также – зарубежных туристов.

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