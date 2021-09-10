Меркель открыла крупнейшую в Германии выставку картин Яна Вермеера

Ангела Меркель открыла крупнейшую в Германии выставку нидерландского художника Яна Вермеера. В Дрезденской картинной галерее представили десять работ мастера. За последние 20 лет больше картин живописца показали только в парижском Лувре.

В феврале прошлого года Дрезденская галерея возобновила работу после масштабного ремонта. Но пандемия вынудила её снова надолго закрыть двери.

[Ангела Меркель, канцлер Германии]:«Семь лет здание Готфрида Земпера, а также десятки картин и сотни рам тщательно реставрировались. Наконец, публика может снова увидеть эти великие картины и скульптуры, представленные на впечатляющей постоянной экспозиции».

Среди работ Вермеера – нашумевшая картина «Девушка, читающая письмо у открытого окна», написанная в 1657 году. После реставрации она полностью преобразилась. С полотна удалили старый лак и расчистили скрытое изображение Купидона.

О его существовании известно уже более 40 лет. Но во время реставрации учёные сделали неожиданное открытие. Купидон появился на картине через несколько десятилетий после её завершения. Это означает, что его нарисовал не Вермеер, а какой-то другой художник.

Реставрация картины длилась несколько лет. В ней участвовали опытные специалисты из Австрии, Нидерландов и Дании.

[Ангела Меркель, канцлер Германии]:«Этот большой успех учёных и реставраторов – результат выдающейся командной работы в рамках европейского сотрудничества. За несколько лет в мастерской картину вернули к её первоначальному состоянию».

Помимо работ Вермеера, на выставке представлено ещё примерно 50 картин других мастеров Золотого века голландской живописи.

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