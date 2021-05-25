Дантист за полцены вставляет зубы сирийцам, живущим во временных лагерях

Абу Шамс – дантист. Война в Сирии вынудила его покинуть дом. Теперь он помогает другим сирийцам...

[Абу Шамс, дантист]:

«Я делаю зубные протезы уже 20 лет. Я не учился профессионально, а перенял опыт у традиционного врача. Наши предки сначала вставляли золотые коронки. Потом мы совершенствовали свои навыки и научились делать полные съёмные протезы».

Абу Шамс – дантист. Война в Сирии вынудила его покинуть дом. Теперь он помогает другим сирийцам. Абу делает зубные протезы для тех, кто живёт во временных лагерях в Идлибе. Его услуги обходятся примерно вдвое дешевле, чем в стоматологической клинике.

Сириец берёт 100 долларов за полный съёмный протез. Коронка стоит от пяти до десяти долларов. Раньше дантист вставлял металлические или золотые коронки. Теперь чаще ставит металлокерамические.

Сирийцы, вынужденные бежать из родных краёв, в основном испытывают финансовые трудности. Дешёвые услуги дантиста позволяют им хоть как-то решать проблемы с зубами.

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