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Тунисский ютубер ловит ядовитых змей, чтобы снимать познавательные ролики

Тунисский ютубер ловит ядовитых змей, чтобы снимать познавательные ролики

Ловить ядовитых змей голыми руками – для тунисского ютубера Мохаммеда уже привычное дело. Он также охотится..

Дата загрузки: 2021-08-25

Ловить ядовитых змей голыми руками – для тунисского ютубера Мохаммеда уже привычное дело. Он также охотится на ящериц, скорпионов и других представителей тунисской фауны. Все они становятся героями его видеороликов.

[Мохаммед Азиз Абдалла, ютубер]:
«Я охочусь на змей и на многих других рептилий. Сначала я ловил змей, потом стал ловить скорпионов, а затем разных рептилий. Поймав их, я провожу большое исследование. Потом с помощью видеороликов на моём канале YouTube я рассказываю людям о рептилиях в Тунисе и дикой природе в целом».

В пустынных и полупустынных районах Туниса водятся ящерицы, вараны, скорпионы и различные змеи – песчаные эфы, рогатые гадюки, кобры и удавы.

Ну а любознательный ютубер, сняв ролик, выпускает всех пойманных обратно в дикую природу.
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