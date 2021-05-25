Новый отчёт: три работника лаборатории Уханя обратились в больницы ещё в ноябре 2019

Новая публикация в газете Wall Street Journal дополнила теорию о происхождении коронавируса SARS-CoV-2. В статье ссылаются на отчёт разведки США, который не был ранее опубликован.

В нём отмечается, что три исследователя из уханьского Института вирусологии заболели и обратились в больницу ещё в ноябре 2019 года. То есть за месяц до того, как Китай официально объявил о первых случаях заболевания.

В январе Госдепартамент США сообщал о симптомах, которые проявились у научных сотрудников института. Тогда он заявил, что проявления болезни были похожи и на COVID-19, и на обычный сезонный грипп. Теперь же в отчёте более подробно описали число заболевших, длительность протекания их симптомов, а также время посещения больницы.

Министерство иностранных дел Китая отрицает сообщение Wall Street Journal. Оно заявило, что США продолжают развивать теорию утечки вируса из лаборатории, что делается якобы для того, чтобы разжечь ажиотаж и привлечь внимание.

Споры о происхождении вируса начались ещё до того, как кризис в области здравоохранения стал глобальным.

Первой о том, что вирус мог просочиться из лаборатории вирусологии Уханя, заявила администрация экс-президента Дональда Трампа.

Пекин постоянно это отрицает. Он ссылается на заявление ВОЗ, которое было сделано после расследования группы экспертов. Они сообщили, что утечка из лаборатории «крайне маловероятна».

Однако в марте многие страны, включая США, Канаду и Великобританию, выразили обеспокоенность расследованием ВОЗ. Администрация Трампа неоднократно критиковала Всемирную организацию здравоохранения, обвиняя её в том, что она продвигает интересы Пекина и умалчивает факты о пандемии.

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