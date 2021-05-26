Виолончелистка играет для тяжелобольных, чтобы облегчить их страдания

Раз в неделю в комнатах дома престарелых в Париже слышна живая музыка. Многие пожилые постояльцы тяжело..

[Клер Оппер, виолончелистка]:

«Музыка уменьшает боль и позволяет немного отвлечься. Паллиативная помощь, несмотря на лекарства, которые способны уменьшить болевые ощущения, всё равно не может полностью избавить от страданий. Пациенты всё равно чувствуют боль, а музыка успокаивает».

Раз в неделю в комнатах дома престарелых в Париже слышна живая музыка. Многие пожилые постояльцы тяжело болеют. Виолончелистка Клер Оппер надеется, что её сольные выступления облегчат страдания пациентов.

Француженка уже десять лет играет для пациентов с неизлечимыми болезнями, но в дом престарелых начала приходить недавно. Свои услуги она оказывает тем, кто об этом попросит.

[пациентка]:

«У меня постоянные боли. Но, кажется, музыка помогает немного отвлечься. Начинаешь внимательно слушать. Если это знакомое произведение, то ждёшь следующей ноты».

Виолончелистка не только даёт еженедельные концерты для пожилых пациентов, но и участвует в медицинских исследованиях. Их цель – проверить эффективность музыки в паллиативной помощи пациентам.

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