Карантин не помеха: игроки в малайский волейбол тренируются по двое

Эти две тайваньские школьницы встречаются раз в неделю для тренировок. Они играют в сепактакрау или малайский..

Эти две тайваньские школьницы встречаются раз в неделю для тренировок. Они играют в сепактакрау или малайский волейбол. Из-за вспышки коронавируса на Тайване ввели жёсткие карантинные меры, и групповые тренировки отменили.

Однако тренер и его 17 подопечных решили не сдаваться. Игроки самостоятельно совершенствуют технику удара по мячу, а также тренируются по двое.

[Хэ Бэйин, игрок в сепактакрау]:

«Все тренируются (самостоятельно), поэтому разве я могу не заниматься, когда другие полностью выкладываются? Если другие продолжают тренироваться, а я нет, то я отстану. Это вдохновляет меня ещё больше».

Игроки записывают тренировки на видео и отсылают записи тренеру, а тот анализирует ошибки. Также он каждую пятницу проводит онлайн-занятие со всей командой.

[Жань Юйдин, тренер]:

«Когда началась эта вспышка, наши привычные тренировки прекратились, пришлось искать новое решение. Игроки хотели сохранить свой уровень и даже повысить его, поэтому обучение должно было кардинально измениться».

Сепактакрау – популярный вид спорта в странах Юго-Восточной Азии. В игре участвуют две команды по три человека. Игроки должны перебрасывать мяч через сетку как в волейболе. Но по мячу можно бить также ногами или головой.

[Ниномия Хао, игрок в сепактакрау]:

«Я расстроена из-за того, что приходится сидеть дома и не тренироваться. Дома невозможно полноценно заниматься, поэтому очень хорошо, что тренер встречается с нами раз в неделю и помогает отрабатывать удары по мячу».

В последние дни количество новых случаев COVID-19 на Тайване уменьшается. У школьников появилась надежда на то, что в ближайшее время карантинные меры ослабят и они снова смогут тренироваться вместе.

Короткая ссылка на эту страницу: