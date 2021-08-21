Куркума: как максимально получить пользу для здоровья

Куркума (Curcuma longa) – ярко-жёлтая специя. Много веков её используют не только в качестве приправы, но и в традиционной медицине. В западных странах учёные подтверждают её пользу для здоровья.

В сыром виде корневище куркумы немного похоже на корень имбиря. Но после измельчения получается жёлто-оранжевый порошок. Он содержит химическое вещество жёлтого цвета под названием куркумин, который обладает рядом полезных свойств. Среди них антибактериальное, противомикробное, противовоспалительное и антиоксидантное.

Уже доказано, что куркума эффективно защищает от артрита, заболеваний глаз, рака, болезней сердца, болезни Альцгеймера и прочего.

Противовоспалительное действие

Куркумин и другие химические вещества в куркуме обладают сильными противовоспалительными свойствами. Это поможет при таких заболеваниях, как ревматоидный артрит и воспаление кишечника.

Польза для сердца и глаз

Куркумин поможет в профилактике и лечении болезней сердца. Он также снижает уровень холестерина и триглицеридов у людей, подверженных риску сердечных заболеваний, и может стабилизировать кровяное давление.

Антиоксиданты, содержащиеся в куркуме, могут также снизить риск развития катаракты, глаукомы и макулярной дегенерации.

Противораковое действие

Многочисленные исследования показали, что куркума влияет на раковые клетки. Она может подавлять их образование, рост и развитие на молекулярном уровне. Также выяснили, что куркума даже может убивать разные виды раковых клеток и смягчать побочные эффекты после химиотерапии.

Влияние на мозг

Появляется всё больше доказательств того, что куркумин способен преодолевать гематоэнцефалический барьер, который затрудняет лечение болезней ЦНС, так как не пропускает лекарственные препараты.

Это свойство куркумина может предотвратить болезнь Альцгеймера, а также избавить от воспаления и накопления белковых бляшек в мозге при этом заболевании. Есть некоторые доказательства того, что куркумин может помочь при депрессии и расстройствах настроения.

Получение максимальной пользы от куркумы

Эффективность куркумы напрямую зависит от способа её употребления.

Было доказано, что она лучше усваивается в сочетании с чёрным перцем, а также оливковым или рапсовым маслом.

Исследователи продолжают открывать всё новые полезные свойства этого удивительного продукта. А значит, самое время приготовить карри!