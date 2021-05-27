В России стартовала вакцинация домашних животных от COVID-19

В нескольких регионах России началась вакцинация домашних животных от COVID-19. Препарат под названием «Карнивак-Ков» разработали учёные..

[Юлия Мелано, советник главы Россельхознадзора]:

«Те штаммы вируса, которые мы с вами наблюдаем, в частности, британский, бразильский, индийский – все они, по мнению учёных, произошли при межвидовой передаче вируса. Соответственно, вакцина для профилактики заболевания среди животных также работает и для профилактики образования новых штаммов и среди людей».

В нескольких регионах России началась вакцинация домашних животных от COVID-19. Препарат под названием «Карнивак-Ков» разработали учёные Россельхознадзора. Первую в мире вакцину от коронавируса для животных зарегистрировали в марте.

Вакцину уже поставили в Москву, Рязань и Брянск. Вскоре вакцинация начнётся в Санкт-Петербурге и Челябинске.

Россельхознадзор также работает над регистрацией вакцины в Евросоюзе. Интерес проявили Польша, Германия и Венгрия. Кроме того, ведомство провело переговоры с Таиландом, Японией и Малайзией. Рассматривается и возможность регистрации препарата в Перу.

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