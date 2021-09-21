Лава из вулкана Тенегия уничтожила около 100 домов
Лава из вулкана на канарском острове Пальма добралась до домов. Разрушено не менее сотни жилых построек...
Дата загрузки: 2021-09-22
Лава из вулкана на канарском острове Пальма добралась до домов. Разрушено не менее сотни жилых построек.
Этот район находится в национальном парке и населён не густо. Однако около 5,5 тысяч человек всё же пришлось эвакуировать. Жертв и раненых в результате извержения нет.
Местный аэропорт продолжает работать в обычном режиме. Среди эвакуированных – сотни туристов.
[Винард, турист из Австрии]:
«Ощущения не очень, поэтому хотим уехать как можно скорее. Извержение нас шокировало, мы были в том районе и сейчас очень хотим домой».
[Ева, туристка из Австрии]:
«Это было потрясающе и в то же время ужасающе. В 6:30 началось землетрясение, потом весь день вулкан извергался, и потом в 3 часа дня пришла хозяйка дома и сказала, что нам нужно собираться и быстро уезжать. Потом мы ей звонили, и она сказала, что не уверена, что её дом всё ещё цел».
Вулкан Тенегия начал выбрасывать лаву в воскресенье. Огненный фонтан вырвался из кратера на высоту в сотни метров. Ещё один сильный выброс произошёл в понедельник вечером. Он привёл к новым эвакуациям.
Сейчас из вулкана течёт два раскалённых потока. Они движутся медленнее, чем прогнозировали. Учёные считали, что уже в понедельник один из них дойдёт до Атлантического океана, однако этого не произошло. Когда лава попадёт в океан, это скорее всего приведёт к новым взрывам и образованию токсичных газовых облаков.
В предыдущий раз вулкан Тенегия извергался 50 лет назад. Тогда погиб один человек.
Короткая ссылка на эту страницу: