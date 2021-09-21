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Лава из вулкана Тенегия уничтожила около 100 домов

Лава из вулкана Тенегия уничтожила около 100 домов

Лава из вулкана на канарском острове Пальма добралась до домов. Разрушено не менее сотни жилых построек...

Дата загрузки: 2021-09-22

Лава из вулкана на канарском острове Пальма добралась до домов. Разрушено не менее сотни жилых построек.

Этот район находится в национальном парке и населён не густо. Однако около 5,5 тысяч человек всё же пришлось эвакуировать. Жертв и раненых в результате извержения нет.

Местный аэропорт продолжает работать в обычном режиме. Среди эвакуированных – сотни туристов.

[Винард, турист из Австрии]:
«Ощущения не очень, поэтому хотим уехать как можно скорее. Извержение нас шокировало, мы были в том районе и сейчас очень хотим домой».

[Ева, туристка из Австрии]:
«Это было потрясающе и в то же время ужасающе. В 6:30 началось землетрясение, потом весь день вулкан извергался, и потом в 3 часа дня пришла хозяйка дома и сказала, что нам нужно собираться и быстро уезжать. Потом мы ей звонили, и она сказала, что не уверена, что её дом всё ещё цел».

Вулкан Тенегия начал выбрасывать лаву в воскресенье. Огненный фонтан вырвался из кратера на высоту в сотни метров. Ещё один сильный выброс произошёл в понедельник вечером. Он привёл к новым эвакуациям.

Сейчас из вулкана течёт два раскалённых потока. Они движутся медленнее, чем прогнозировали. Учёные считали, что уже в понедельник один из них дойдёт до Атлантического океана, однако этого не произошло. Когда лава попадёт в океан, это скорее всего приведёт к новым взрывам и образованию токсичных газовых облаков.

В предыдущий раз вулкан Тенегия извергался 50 лет назад. Тогда погиб один человек.
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