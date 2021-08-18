Больницы на Гаити переполнены пострадавшими от землетрясения

Гаитянка Ланетт только что потеряла дочь. Ей было 26. Девушка – жертва недавнего землетрясения. На неё..

[Ланетт Нуэль, мать жертвы землетрясения]:

«Мы приехали вчера днём. Они ничего для неё не сделали. Просто дали обезболивающее. Утром она умерла у меня на руках, и я ничего не могу сделать».

Гаитянка Ланетт только что потеряла дочь. Ей было 26. Девушка – жертва недавнего землетрясения. На неё рухнула стена. В больнице ей не смогли оказать должную помощь – палаты переполнены покалеченными.

Напомним, землетрясение силой 7,2 балла на северо-западе Гаити произошло в минувшую субботу. Нищая карибская нация снова была застигнута врасплох. Погибших уже почти две тысячи и станет ещё больше – многие всё ещё под завалами либо пропали без вести. Разрушено почти 40 тысяч жилых домов, а также здания школ и церквей.

Пострадали и больницы – кое-где врачи работают в палатках. У них на руках – почти 10 тысяч пострадавших. Медики не справляются.

В понедельник на страну также обрушился шторм «Грейс». Лишившимся крова гаитянам, а также размещённым на улицах пациентам больниц стало ещё труднее. Самодельные палатки просто снесло ветром.

Люди требуют еды и нормальной крыши над головой.

[пострадавшая в результате землетрясения]:

«Мой дом разрушен, жить негде. Сплю на улице. Дом рухнул, когда внутри были дети – четверо мальчиков и девочка. Нас шестеро, крыши нет, живём на улице». [пострадавшая в результате землетрясения]:

«Мой дом полностью разрушен. Не знаю, куда податься. Я не могу его отремонтировать, сплю на улице. Прошлой ночью промокла под дождём. Жду здесь божьей помощи».

Шторм вызвал наводнения и оползни в разных регионах Гаити. Он уже ушёл, и поисково-спасательные работы возобновились. Из-под завалов до сих пор извлекают и живых людей, но таких шансов всё меньше.

Страну в беде не бросили. Продовольственную и медицинскую помощь оказывают США, Венесуэла, Панама, Чили, Колумбия, Мексика, а также соседняя Доминиканская Республика.

Ситуацию осложняет общая нестабильная обстановка в стране. Недавно здесь убили президента, царит политический хаос. На юг из столицы добраться сложно, поскольку пропускные пункты контролируют преступные банды. Гуманитарные миссии ведут с ними переговоры.

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