На Канарских островах вот-вот начнёт извергаться вулкан
Жители канарского острова Пальма в последнее время чувствуют себя как на пороховой бочке. Здесь может начать..
Дата загрузки: 2021-09-17
[местный житель]:
«Страшно. Я купил 6 ёмкостей воды и консервы, просто на всякий случай».
[местная жительница]:
«На вулканическом острове это часть жизни. Нужно просто жить дальше».
Пальма входит в Канарские острова и принадлежит Испании. На острове живёт около 90 тысяч человек. Это мировой биосферный заповедник ЮНЕСКО.
В последние дни здесь резко увеличилась сейсмическая активность. В местном национальном парке зафиксировали более 4200 подземных толчков. Они усиливаются и – всё ближе к поверхности.
Власти Канарских островов объявили жёлтый уровень опасности.
[местный житель]:
«Нервничаем, потому что не знаем, что будет и как это на нас отразится».
Канарские острова находятся примерно в 100 километрах от Марокко. На них расположены самые активные вулканы Испании.
Тенегия в последний раз извергалась 50 лет назад.
[местная жительница]:
«Я только что рассказывала людям, что такое было 50 лет назад, но кто бы мог подумать, что я доживу до ещё одного раза».
По данным вулканологов, из горной гряды за последние дни просочилось более 11 миллионов кубометров магмы.
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