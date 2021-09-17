На Канарских островах вот-вот начнёт извергаться вулкан

Жители канарского острова Пальма в последнее время чувствуют себя как на пороховой бочке. Здесь может начать..

[местный житель]:

«Страшно. Я купил 6 ёмкостей воды и консервы, просто на всякий случай». [местная жительница]:

«На вулканическом острове это часть жизни. Нужно просто жить дальше».

Жители канарского острова Пальма в последнее время чувствуют себя как на пороховой бочке. Здесь может начать извергаться вулкан Тенегия.

Пальма входит в Канарские острова и принадлежит Испании. На острове живёт около 90 тысяч человек. Это мировой биосферный заповедник ЮНЕСКО.

В последние дни здесь резко увеличилась сейсмическая активность. В местном национальном парке зафиксировали более 4200 подземных толчков. Они усиливаются и – всё ближе к поверхности.

Власти Канарских островов объявили жёлтый уровень опасности.

[местный житель]:

«Нервничаем, потому что не знаем, что будет и как это на нас отразится».

Канарские острова находятся примерно в 100 километрах от Марокко. На них расположены самые активные вулканы Испании.

Тенегия в последний раз извергалась 50 лет назад.

[местная жительница]:

«Я только что рассказывала людям, что такое было 50 лет назад, но кто бы мог подумать, что я доживу до ещё одного раза».

По данным вулканологов, из горной гряды за последние дни просочилось более 11 миллионов кубометров магмы.

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