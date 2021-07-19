Волонтёры помогают эвакуированным из-за пожара в Орегоне

Огонь продолжает захватывать всё новые территории в американском штате Орегон. Масштабный пожар Bootleg Fire сжёг уже более 120 тысяч гектаров земли. Разрушены десятки домов.

Люди в спешке бегут от огня. По самым грубым подсчётам, в округе Кламат свои жилища покинули около 2000 человек.

На юге штата не покладая рук трудятся волонтёры. Они собирают для погорельцев гуманитарную помощь и выдают её им.

[Валери О’дай, волонтёр в Relief Angels]:

«Вчера я была в горах и видела разрушения. Видела, как болит сердце у людей, которые возвращаются в свои дома, где они прожили всю жизнь, которые они построили своими руками и теперь потеряли».

По данным орегонского Департамента лесного хозяйства, в настоящее время пожар угрожает более чем пяти тысячам жилых домов.

[Леда Хантер, глава Bly Community Action Team]:

«В нашем районе много разрушений. Много людей, которые потеряли всё, приходят за продуктовой помощью. Утром у нас были партии помощи из Силвертона и из Портленда. Я в восторге от этих пожертвований».

Bootleg Fire в переводе с английского означает «незаконный». Он начался 6 июля и стал крупнейшим из нескольких десятков пожаров, полыхающих на иссушенном аномальной жарой западе США. По данным лесного хозяйства, для Орегона это также пятый по размерам лесной пожар за последний век. Причину его возникновения до сих пор расследуют.

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