«Общественный огород» в Коста-Рике помогает жителям справиться с пандемией

Жители Темпате в Коста-Рике вспахивают так называемый общественный огород. Люди объединились, чтобы вместе выращивать экологически чистые..

Жители Темпате в Коста-Рике вспахивают так называемый общественный огород. Люди объединились, чтобы вместе выращивать экологически чистые фрукты, овощи и зелень. На такой шаг их подтолкнула пандемия, поскольку многие потеряли работу. [Хуан Сио, организатор проекта]:«Мы начали с раздачи продуктов питания соседям, но поняли, что это краткосрочное решение».

Сегодня в проекте участвует 30 семей. Площадь их огорода составляет один гектар. На нём растут более тридцати видов фруктов, овощей и злаков. После сбора урожай распределяют между этими семьями, а излишки продают на рынках.

При этом почву удобряют только органическими веществами.

[Дани Контрерас, житель Темпате]:«Земля нуждается в нашем тепле, и здесь у нас так много семей, аж 30, плюс дети, которые приходят поиграть пока мамы и папы работают. И видя такую прекрасную картину, меня пробирают мурашки».

Все участники проекта проходят обучение по органическому сельскому хозяйству. Они сосредоточены на сохранении здоровой почвы. Используют метод поликультуры, когда несколько видов растений высаживают рядом. Таким образом создаётся естественная природная среда, в которой легче бороться с вредителями и сохранять плодородие почвы.

[Феликс Кане, агроном]:«На протяжении более 200 лет мы наносим ущерб природе, а в последние 50 или 60 лет мы используем пестициды и синтетические удобрения».

Организаторы проекта говорят, что на этот участок земли уже вернулось более 72 видов насекомых, которые ранее здесь исчезли.

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