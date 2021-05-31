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Как выглядит «самый изысканный набор для пикника на Земле» от Rolls-Royce

Как выглядит «самый изысканный набор для пикника на Земле» от Rolls-Royce

Новое подразделение компании Rolls-Royce по индивидуальному заказу построило кабриолет Boat Tail. Его дизайн вдохновлён классической моделью..

Дата загрузки: 2021-05-31

Новое подразделение компании Rolls-Royce по индивидуальному заказу построило кабриолет Boat Tail. Его дизайн вдохновлён классической моделью с одноимённым названием и роскошными яхтами. Автомобиль оснащён набором для пикника, который производитель называет «самым изысканным на Земле».
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