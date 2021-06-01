Австралийские фермеры пытаются остановить нашествие мышей

Норман Моэрис поднимает брезент, закрывающий его урожай зерна, а оттуда буквально вылетают десятки мышей. Последние несколько..

Норман Моэрис поднимает брезент, закрывающий его урожай зерна, а оттуда буквально вылетают десятки мышей. Последние несколько месяцев австралиец пытается справиться с небывалым нашествием грызунов. Однако этот кошмар для него пока не заканчивается.

[Норман Моэрис, фермер]:

«Мыши полностью испортили это зерно. Мы, вероятно, просто выроем яму и закопаем всё это. Если убить мышей, то этим уже не накормить скот, поскольку зерно будет сильно вонять».

На своём поле площадью более 1100 гектаров Норман выращивает пшеницу, ячмень, овес, нут и бобы. Он также держит 900 голов мериносовых овец. Его ферма находится в 430 километрах к северо-западу от Сиднея в штате Новый Южный Уэльс.

Фермер говорит, что уже потерял зерна на 130 тысяч долларов. Ранее из-за засухи его стадо уменьшилось на 2100 овец.

[Норман Моэрис, фермер]:

«Сначала три года была засуха, мы молились о дожде. Он действительно пошёл, что дало нам очень хороший урожай. Но как только начали его собирать, начали появляться мыши».

Недавнюю засуху признали самой сильной за полвека. Однако долгожданные дожди также дали достаточно пищи грызунам для размножения.

Австралийские СМИ сообщают, что всего одна пара мышей может дать в среднем до 500 потомков за сезон.

[Норман Моэрис, фермер]:

«Душа болит. Надо приложить силы, чтобы искоренить мышей. Нужно просто каждый день постоянно от них избавляться».

Теперь фермеры призывают власти разрешить использование токсичного яда бромадиолона. Сегодня в Австралии он под запретом.

Считается, что мыши попали на континент с первыми европейскими поселенцами. Они отлично приспособились к местному засушливому климату. Когда начинаются дожди, их численность обычно резко возрастает.

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