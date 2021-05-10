Африканка родила девять близнецов

Молодая женщина из Мали родила сразу девять детей. На 30-й неделе беременности ей сделали кесарево сечение..

[Юсеф Алауи, врач]:

«Сейчас мать находится в добром здравии, она вне опасности. Всего родилось девять недоношенных младенцев: пять девочек и четыре мальчика. Их состояние стабильное».

Молодая женщина из Мали родила сразу девять детей. На 30-й неделе беременности ей сделали кесарево сечение в больнице Касабланки в Марокко. Хотя случай сложный и дети не доношены, роды прошли хорошо.

Новорождённые весят от 500 до 1000 граммов. Всех детей поместили в инкубаторы и подключили к аппаратам ИВЛ.

Маму младенцев зовут Халима. Ранее малийские врачи с помощью УЗИ определили, что женщина ждёт семерых детей. Они сообщили властям о необходимости специализированной помощи беременной, поэтому её отправили рожать в Марокко. Ну а марокканские медики с удивлением обнаружили, что младенцев не семь, а девять.

[Юсеф Алауи, врач]:

«Впервые в Марокко женщина родила девять детей. Такой случай – большая редкость не только для нашей больницы, но и для больниц всего мира».

Дети проведут в реанимации два-три месяца.

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