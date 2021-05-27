Что делает патруль полиции Нью-Йорка на улицах Сан-Паулу

По улицам бразильского Сан-Паулу с сиреной и мигалками едет полицейский патруль. Но многие водители и пешеходы..

По улицам бразильского Сан-Паулу с сиреной и мигалками едет полицейский патруль. Но многие водители и пешеходы сбиты с толку. Знаки различия на форме говорят о том, что перед ними полиция Нью-Йорка.

Впрочем, патруль ненастоящий. Автомобили и мотоциклы принадлежат поклонникам американских правоохранителей.

[Эдуарду Тай, поклонник полиции Нью-Йорка]:

«Это, на самом деле, привлекает внимание людей. У многих это зрелище ассоциируется с фильмами. А некоторые не понимают, откуда здесь такая машина».

Самих переодетых стражей порядка вдохновили старые фильмы и сериалы о полиции Нью-Йорка.

[Фабиу Дензин, поклонник полиции Нью-Йорка]:

«Иногда возникает путаница. Люди думают, что это настоящий полицейский автомобиль, который патрулирует улицы Сан-Паулу или помогает местной полиции проводить какую-то операцию».

Поклонники нью-йоркской полиции говорят, что всегда получают много впечатлений от своих поездок по городу.

[Джонни Бриту, поклонник полиции Нью-Йорка]:

«Люди часто подходят к нам и начинают говорить по-английски, поэтому и мы должны немного подучиться этому языку».

Бразильцы охотно фотографируют переодетых полицейских и их транспорт.

[Давид, житель Сан-Паулу]:

«Увидеть у стадиона «Пакаэмбу» машины полиции Нью-Йорка – это полная неожиданность. Невероятный сюрприз!»

Поклонники нью-йоркских полицейских купили форму через Интернет. Транспорт у всех гражданский. Находчивые бразильцы наносили логотипы сами.

В Бразилии законом запрещено выдавать себя за полицейского. В стране уже было несколько инцидентов, когда злоумышленники надевали форму и совершали преступления. Например, несколько лет назад фальшивые полицейские украли в аэропорту золото и другие ценности на сумму 40 миллионов долларов.

Впрочем, эти подражатели не считают себя нарушителями, поскольку не переодеваются в форму бразильских правоохранителей.

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