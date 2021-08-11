Грязная река угрожает Тадж-Махалу

Опасность грязной Ямуны Агра, Индия Индийская река Ямуна может испортить красоту Тадж-Махала. Всё – из-за её..

Опасность грязной ЯмуныАгра, Индия

Индийская река Ямуна может испортить красоту Тадж-Махала. Всё – из-за её загрязнения: ядовитой пеной от промышленных выбросов, водорослями и просто бытовым мусором.

[Девашиш Баттачария, эколог]:«Мошки, питающиеся водорослями, оставляют на Тадж-Махале уродливые и въедливые зелёные пятна. Их очень трудно очистить».

Тадж-Махал находится в Агре. Но больше всего мусора попадает в реку в районе столицы Нью-Дели.

[Девашиш Баттачария, эколог]:«Не менее 80 процентов загрязнения Ямуны происходит в Дели. Около Агры она замелдяет течение, и эта грязь скапливается здесь, портя красоту Тадж-Махала».

По словам экологов, грязные пятна могут неисправимо навредить историческому памятнику. Ситуация особенно сложная в сезон дождей.

[Навин Джаин, мэр Агры]:«Поскольку сейчас сезон дождей, вода прибывает в Агру. Её много, и она течёт с большой скоростью. Она несёт грязь из Дели и Матхуры. Это также ведёт к повышению уровня воды. Тадж-Махал стоит на берегах Ямуны, и на нём видно водоросли и другую грязь».

Учёных беспокоит ещё один фактор, который вредит Тадж-Махалу. Это высокая концентрация чёрного углерода в воздухе.

Мавзолей-мечеть Тадж-Махал построили в XVII веке. Падишах империи Великих Моголов воздвиг его в память об умершей жене. Сооружение считается жемчужиной мусульманского искусства в Индии.

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