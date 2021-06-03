В Нигерии снова похитили школьников

В Нигерии похитили более сотни школьников. Это произошло в штате Нигер. Неизвестные вооружённые люди на мотоциклах..

В Нигерии похитили более сотни школьников. Это произошло в штате Нигер. Неизвестные вооружённые люди на мотоциклах ворвались в школу в городе Тегина.

Инцидент произошёл ещё в минувшее воскресенье. Изначально говорилось о 200 похищенных, но после расследования число оказалось меньше.

[Ахмед Мохаммед Кетсо, замгубернатора штата Нигер]:

«Сейчас мы можем подтвердить, что было похищено 136 школьников. Были приняты некоторые меры для их безопасного освобождения. Власти пытаются установить личности бандитов и их местонахождение, работая со службами безопасности. <…> Позвольте мне повторить нашу позицию: не платить никакого выкупа ни одному преступнику-бандиту».

Для поисков детей используют военный вертолёт. Обеспокоенные родители ждут новостей.

Похищение школьников бандами боевиков на неспокойном севере Нигерии уже стало периодическим явлением. Начиная с декабря, в общей сложности было похищено более 800 детей. Школьники, похищенные в предыдущие разы, благополучно вернулись домой. Каким образом властям удавалось договориться с похитителями – не разглашается. Многие считают, что они всё-таки заплатили выкуп, хотя сами чиновники это отрицают.

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