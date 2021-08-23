20 тонн мёртвой рыбы прибило к испанскому побережью

Более 20 тонн мёртвой рыбы прибило к побережью лагуны Мар-Менор в испанской провинции Мурсия. Местная прокуратура..

[Наталия Льоренте Ности, член группы Ecologists in Action]:

«Вот уже четыре дня на пляжи выбрасывает огромную массу мёртвой рыбы. Группа «Экологи в действии» ещё десятилетия назад предупреждала об опасности. Лагуна может превратиться в огромный бассейн с удобрениями».

Более 20 тонн мёртвой рыбы прибило к побережью лагуны Мар-Менор в испанской провинции Мурсия. Местная прокуратура начала расследование. А экологи бьют тревогу: процесс гибели морской экосистемы может стать необратимым. Они призывают власти к немедленным действиям.

Региональные власти винят в гибели рыбы недавнюю аномальную жару. Однако экологи утверждают: причина – в загрязнённой воде, стекающей в лагуну с фермерских полей, а также – в расширении городов.

[Наталия Льоренте Ности, член группы Ecologists in Action]:

«Все это происходит из-за слива больших объёмов воды, загрязнённой фосфатами. Также в лагуну попадают подземные воды с высоким содержанием нитратов».

Из-за фосфатов и нитратов в воде бурно разрастаются водоросли. Они не дают проникать солнечному свету, также снижается уровень кислорода в воде. В итоге гибнут морские обитатели.

Лагуна Мар-Менор отделена от моря 22-метровой песчаной косой. Этот залив площадью 170 квадратных километров называют «самым большим плавательным бассейном в мире». Когда-то он был магнитом для туристов, но в последние годы их отпугивают проблемы с экологией.

Рыба массово гибнет здесь не впервые. Такое наблюдали в 2016 и 2019 годах. В этот раз местные жители вышли с протестом. Они требуют остановить загрязнение лагуны.

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