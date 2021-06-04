ООН: миллионам сирийцев грозит гуманитарная катастрофа

Миллионам людей на северо-западе Сирии грозит катастрофа, если ООН не сможет поставлять в регион гуманитарную помощь...

Миллионам людей на северо-западе Сирии грозит катастрофа, если ООН не сможет поставлять в регион гуманитарную помощь. Об этом заявил высокопоставленный представитель организации.

По его словам, около трёх миллионов сирийцев, которые бежали из своих домов от боевых действий в других регионах Сирии, нашли убежище недалеко от границы с Турцией. Эти территории пока не перешли под контроль правительства Башара аль-Асада.

При этом в прошлом году под давлением России и Китая доступ из Турции сократили до одного КПП. В следующем месяце гуманитарную операцию должны продлить. Но произойдёт ли это, пока неизвестно.

[Марк Каттс, гуманитарный координатор ООН]:«Если резолюция Совета Безопасности не будет продлена, то это будет катастрофа. Мы знаем, что люди действительно будут страдать. Финансирования будет меньше».

В настоящее время действует КПП под названием Баб-эль-Хава. Через него в Сирию въезжает около 1000 грузовиков ООН в месяц. Они доставляют продукты питания, медикаменты и гуманитарную помощь.

Недавно посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд объявила, что Вашингтон выделит дополнительные 240 миллионов долларов для сирийцев и принимающих их сообществ. По её словам, она также готова работать с Россией, чтобы найти способы доставки помощи.

[Линда Томас-Гринфилд, посол США в ООН]:«Для жителей Сирии могут настать непростые времена, и люди будут умирать. Поэтому мне ясно, насколько важно, чтобы граница была открыта, и чтобы можно было спасать жизни в Сирии».

Между тем, правительство Башара аль-Асада настаивает, что помощь нужно доставлять через официальные пути поставок.

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