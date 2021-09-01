Рецепты предков из винограда: палестинская семья готовит восточные сладости

Эти палестинцы готовят виноградную патоку, используя традиционный метод. Его здесь, на Западном берегу реки Иордан, передавали..

Эти палестинцы готовят виноградную патоку, используя традиционный метод. Его здесь, на Западном берегу реки Иордан, передавали веками от отца к сыну. Семья Арафех уверена, что только так сладкий продукт получается по-настоящему вкусным.

Сок винограда нужно кипятить 12 часов. При этом – постоянно помешивать.

Делают это обязательно в медных чанах и – на сосновых дровах. Это придаёт особый аромат.

[Мохаммад Арафех, производитель продукции из винограда]:

«Суть в том, что ни одна машина не может правильно приготовить патоку. Вместо естественного вкуса у неё будет привкус нержавейки или алюминия. Научно доказано, что подходит только медь. У неё есть преимущества. Во-первых, она не окисляется, и во-вторых, сохраняет тепло».

Семья Арафеха производит ещё одну восточную сладость – мальбан. Его также называют фруктовой кожей. Готовят тоже из виноградного сока и тоже – по технологиям предков.

Бизнес помогает этой палестинской семье держаться на плаву даже в самые трудные времена.

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