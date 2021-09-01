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Рецепты предков из винограда: палестинская семья готовит восточные сладости

Рецепты предков из винограда: палестинская семья готовит восточные сладости

Эти палестинцы готовят виноградную патоку, используя традиционный метод. Его здесь, на Западном берегу реки Иордан, передавали..

Дата загрузки: 2021-09-01

Эти палестинцы готовят виноградную патоку, используя традиционный метод. Его здесь, на Западном берегу реки Иордан, передавали веками от отца к сыну. Семья Арафех уверена, что только так сладкий продукт получается по-настоящему вкусным.

Сок винограда нужно кипятить 12 часов. При этом – постоянно помешивать.

Делают это обязательно в медных чанах и – на сосновых дровах. Это придаёт особый аромат.

[Мохаммад Арафех, производитель продукции из винограда]:
«Суть в том, что ни одна машина не может правильно приготовить патоку. Вместо естественного вкуса у неё будет привкус нержавейки или алюминия. Научно доказано, что подходит только медь. У неё есть преимущества. Во-первых, она не окисляется, и во-вторых, сохраняет тепло».

Семья Арафеха производит ещё одну восточную сладость – мальбан. Его также называют фруктовой кожей. Готовят тоже из виноградного сока и тоже – по технологиям предков.

Бизнес помогает этой палестинской семье держаться на плаву даже в самые трудные времена.
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