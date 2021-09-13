Майкл Корс показал свою коллекцию вживую впервые с начала пандемии

Дизайнер Майкл Корс вернулся к живым показам. Он представил свою коллекцию на подиуме впервые с начала..

Дизайнер Майкл Корс вернулся к живым показам. Он представил свою коллекцию на подиуме впервые с начала пандемии.

Шоу прошло в Нью-Йорке. Из-за антиковидных ограничений гостей немного. Но среди них – звёздные. Например, актриса Кейт Хадсон.

[Кейт Хадсон, актриса]:

«Волнуюсь. Виделась вчера с Майклом. И знаете, просто приятно. Приятно, что будет небольшое и чудесное мероприятие. Я уже давно не приходила на показы. Немного непривычно и одновременно волнительно».

В этом сезоне Корс решил взглянуть на романтику через призму городской среды. Он сам уроженец Нью-Йорка, поэтому источником вдохновения стала не просто романтическая любовь, а любовь к друзьям, семье, городу, встречам с людьми и многому другому.

Говорит, что коллекция – это повод порадоваться тем вещам, которых многим не хватало во время пандемии.

[Майкл Корс, дизайнер]:

«В коллекции много чёрного и белого, но с ноткой очарования. Много ткани в клетку. Забавно, я не любитель пикников, но решил пофантазировать. Много белой вышивки, кружева и ажурного плетения».

По подиуму прошли известные модели, такие как Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер. И всё это под живое выступление бродвейской звезды Арианы Дебоз.

Все гости мероприятия должны были иметь подтверждение двух прививок. Кроме того, персонал и пресса дополнительно сделали тесты на COVID.

Короткая ссылка на эту страницу: