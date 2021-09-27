ООН: за 10 лет войны в Сирии погибло более 350 000 человек

Не менее 350 тысяч человек погибли за десять лет гражданской войны в Сирии. Обновлённые данные сообщила..

Не менее 350 тысяч человек погибли за десять лет гражданской войны в Сирии. Обновлённые данные сообщила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

При этом она отметила, что фактическое число погибших больше, но для подтверждения этого пока недостаточно сведений.

[Мишель Бачелет, Верховный комиссар ООН по правам человека]:

«У нас строгая методология. Мы учли только тех, у кого было известно полное имя, дата и место смерти. Если в информации не было всех трёх пунктов, то её не учитывали».

Также сотрудники ООН тщательно перепроверили все данные, чтобы исключить повтор. Полученная цифра включает в себя погибших мирных жителей, а также военных и повстанцев. Из 350 тысяч жертв более 26 тысяч – женщины, и свыше 27 тысяч – дети. Больше всего жертв зарегистрировано в провинции Алеппо – 52 тысячи человек.

Между тем Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявляет, что война унесла 500 тысяч жизней. Он также проверяет данные ещё о 200 тысячах жертв.

В 2014 году УВКПЧ ООН сообщало, что в ходе войны в Сирии погибло более 191 тысячи человек. Потом из-за опасной ситуации в стране подсчёт погибших приостановили. Работа возобновилась два года назад.

Перед сотрудниками ООН стоит ещё много задач. Они намерены установить, при каких обстоятельствах погибли люди и каким оружием их убили. Пропавших без вести пока не разыскивают.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Против правительственной армии воюют вооружённые формирования сирийской оппозиции. Также изначально в конфликте участвовали различные террористические группировки.

Война спровоцировала крупнейший в мире миграционный кризис. Более пяти с половиной миллионов сирийцев бежали в соседние страны, ещё миллион нашёл убежище в Евросоюзе.

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