Индийские учителя построили 150 домов для бездомных школьников

Дома для школьниц, которым негде жить. Такой проект запустили на юго-западе Индии. Инициатива двух человек –..

Дома для школьниц, которым негде жить. Такой проект запустили на юго-западе Индии. Инициатива двух человек – директрисы и учительницы одной из школ в городе Коччи.

Всё началось в 2014 году, когда у школьницы умер отец, и она стала бездомной. На жилище скинулись всем миром – учителя, одноклассники, соседи и прочие неравнодушные. В итоге девушке построили небольшой дом.

Поняли, что это возможно, и продолжили собирать средства. Желающих пожертвовать деньги с каждым годом было всё больше. Так за шесть лет построили уже более 150 домов.

[Лисси Чаккалаккал, директор школы]:

«Мы начали этот проект с домами в первую очередь для наших учеников, которым негде жить. Потом мы увидели, что можем больше. Наша мечта – чтобы в обществе вообще не осталось бездомных».

В построенных домах женщины разместили 80 нуждающихся в жилье учащихся их школы. В остальных поселили вдов и семьи учеников других школ, которые в силу жизненных обстоятельств оказались на улице.

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