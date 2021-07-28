«Пряник» для электромобилей: в Москве к 2023 году установят 600 электрозарядных станций

[Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта Москвы]:

«Количество растёт каждый год примерно на 10-15%. Чтобы оно росло больше, должна появиться зарядочная инфраструктура. Это обязательство, которое город должен выполнять».

600 электрозарядных станций к 2023 году – такую цель поставили в Департаменте транспорта Москвы. Развитие инфраструктуры должно сделать использование электромобилей привлекательнее. Сейчас в российской столице зарегистрировано не более 2000 машин на электротяге.

Электрозарядные станции в Москве начали устанавливать в прошлом году. На первом этапе запланировано введение в эксплуатацию 200 ЭЗС. Попутно в столице реконструируют дороги и обновляют электрические сети.

ЭЗС должны появиться на парковках, возле торговых и офисных центров, супермаркетов и кафе. Их также установят в жилых районах и на вылетных магистралях.

[Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта Москвы]:

«Есть рекомендация Международного союза общественного транспорта, которая говорит о том, что город должен идти вперёд. Он должен инвестировать в это, создавая избыточный сервис на каком-то этапе для того, чтобы люди увидели: «Смотрите, сколько зарядок, они все работают, я их вижу в мобильном приложении»».

По данным энергетической компании «РусГидро», на начало года в России насчитывалось 45 миллионов автомобилей, и только 11 000 из них – электрические. Для сравнения, в Евросоюзе зарегистрировано более миллиона электромобилей.

Ассоциация европейского бизнеса прогнозирует, что в этом году в России реализуют не менее 1000 машин с электромотором, и продажи будут ежегодно удваиваться.

Власти Москвы также планируют сделать весь городской общественный транспорт электрическим. На это потребуется восемь лет.

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