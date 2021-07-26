Шокирующие кадры: за несколько минут улицы бельгийского города превратились в реку

На этих любительских кадрах – внезапное наводнение в бельгийском городе Динан в Валлонии. Дорога буквально за..

На этих любительских кадрах – внезапное наводнение в бельгийском городе Динан в Валлонии. Дорога буквально за несколько минут превращается в полноводную бурлящую реку.

Такое бедствие началось здесь после двухчасового ливня. С гор устремился грязевой поток, смывая всё на своём пути. К счастью, жертв и пострадавших нет.

[Пьер, житель Динана]:

«Меньше чем за 20 минут вода пришла вниз оттуда – сверху. Затем она постепенно прибывала и превратилась в реку, которая унесла все машины».

Вода размыла тротуары и дороги, выломав плитку, камни и куски асфальта. Улицы покрыло слоем грязи. В домах затопило подвалы и первые этажи.

[Энди, житель Динана]:

«Вода хлынула в гостиную и сюда, в подвал. Всё затоплено и сдвинуто с места».

Также из-за дождей поднялся уровень воды в реке Мёз, подтопив некоторые улицы. Подобная ситуация сложилась в городке Ане.

В середине июля небывало сильные ливни обходили Динан стороной. Но пострадали многие другие города в Валлонии. Тогда за несколько дней в регионе выпала полуторамесячная норма осадков, вызвав наводнения. Большая вода разрушила автомобильные и железные дороги, повредила сотни домов и оставила тысячи человек без электричества и воды.

Стихийное бедствие унесло в Бельгии 37 жизней, ещё десятки человек пострадали. Власти оценивают материальный ущерб в десять миллиардов евро.

При этом русла многих рек до сих пор заблокированы упавшими деревьями и мусором. В городах загрязнены канализационные системы и ливнёвки. В такой ситуации опасными могут стать даже несильные дожди.

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