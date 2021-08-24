Гладиаторы в доспехах появились в Центральном парке Нью-Йорка

Они бьют друг друга по голове настоящим оружием и носят доспехи, которые весят до 45 килограммов...

[Дмитрий, участник боёв]:

«Я пришёл помериться силами. Колочу всех, и меня колотят».

Они бьют друг друга по голове настоящим оружием и носят доспехи, которые весят до 45 килограммов. В Центральном парке Нью-Йорка снова проходят бои гладиаторов.

Участники бросают друг друга на землю и пытаются выстоять до конца. Каждый раунд состоит из трёх поединков, которые длятся по минуте.

[Люк, участник боёв]:

«Пришёл посражаться. Мне нравится бить противников, и когда противники бьют меня».

Мероприятие называется «Гладиаторы Нью-Йорка». Его проводит некоммерческая организация «Рыцари Санты». А основал её 40-летний Дамион Диграция. Его цель – помочь детям и людям бесплатно заниматься боевыми искусствами и вообще физическими упражнениями.

Пришёл к этому не совсем привычным путём. Сначала служил в ВВС США, потом учился в Колумбийском университете и получил степень магистра финансов в Гарвардском университете. В итоге стал консультантом по менеджменту в Morgan Stanley. Однако, сидя в стеклянном небоскрёбе, понял, что деньги его не мотивируют.

[Дамион Диграция, основатель «Гладиаторов Нью-Йорка»]:

«А в инвестиционном банке не знают, что с такими делать. Если деньги тебя не мотивируют, тогда что? Я спросил себя, что же это? И понял, что мне нравится помогать людям».

Теперь его организация проводит тренировки на выносливость, обучает рукопашному бою, владению оружием и доспехами и даже игре на музыкальных инструментах.

[Дамион Диграция, основатель «Гладиаторов Нью-Йорка»]:

«У меня больше нет шестизначной зарплаты. Нет прежней жизни, которая была, когда я работал на Уолл-стрит. Но сейчас моя жизнь наполнена смыслом. У нас есть маленькие дети, есть люди, которым нужна помощь. Я просто использую опыт, который приобрёл в профессиональном плане, чтобы делать добро».

Возможно, именно так выглядит современный рыцарь.

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