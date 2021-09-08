Каким был русский сад: 12 ландшафтных композиций в «Царицыно»
Каким был русский сад, и что отличает его от других садов? Ответ на этот вопрос помогут..
Дата загрузки: 2021-09-08
Каким был русский сад, и что отличает его от других садов? Ответ на этот вопрос помогут найти 12 ландшафтных композиций. Они украсили московский музей-заповедник «Царицыно».
[Мария Селезнёва, ландшафтный дизайнер]:
«Что такое русский сад, какая первая картина? У меня первая картинка – вот эти открывающиеся ворота, помпезные достаточно, и карета заезжает в какую-то усадьбу».
Свои идеи русского сада представляют музеи-заповедники, музеи-усадьбы и ландшафтные дизайнеры.
Композицию «Забытое барокко» создали организаторы.
[Елена Евграфова, организатор фестиваля в музее «Царицыно»]:
«Русский сад – это история России, это сложная часть и трагичная история России, когда одни владельцы менялись на других. Совершенно полностью менялась обстановка в стране».
А это «Лужайка у обелиска в Церериной роще». Окружена луговыми цветами и пшеницей, а в глубине возвышается белый обелиск.
Композиция «Флигель «Чайка»» – детище работников имения, где жил Чехов. Сейчас там музей-заповедник.
[Галина Фукачева, ландшафтный дизайнер]:
«Поскольку у нас тема – усадьба «Мелихово» – это подмосковное имение Чехова, поэтому мы можем любоваться архитектурой чеховского времени. И мы стремились к тому, чтобы показать Чехова не просто как литератора, но и как творца садов».
Ещё один мини-сад вдохновлён Куликовской битвой.
[Мила Русакова, ландшафтный дизайнер]:
«Здесь у нас русская природа, простая русская природа из берёз, из калин, из рябин. У нас есть дубрава. Дубрава немного отсылает к истории, потому что во время битвы решающую роль сыграл засадный полк, который прятался в дубраве».
Здесь также есть композиции под названием «В Вишнёвом саду», «Царский цветник» и «Волна». За понравившийся сад можно проголосовать на сайте царицынского музея.
Выставка «В поисках русского сада» проходит в рамках Фестиваля исторических садов.
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