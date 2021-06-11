Музеи Йемена восстанавливают после разрушений
Это Национальный музей Йемена. Ему в отличие от многих других исторических зданий посчастливилось избежать серьёзных бомбардировок..
Дата загрузки: 2021-06-11
Помимо артефактов времен палеолита и неолита, в музее имеется богатая коллекция холодного оружия и ювелирных украшений. Но сегодня их увидеть нельзя. Здание всё же пришлось закрыть из-за повреждений.
[Ибрагим аль-Хади, директор музея]:
«Некоторые артефакты музея были разрушены, а в стенах здания образовались трещины после того, как начали наносить воздушные удары по нашей стране. Бомбили здания и другие районы вокруг музея».
В 2015 году большую часть коллекции упаковали в коробки и переместили в безопасные комнаты.
А это музей в Таизе. Ему повезло меньше. Здание превратилось в руины, часть складских помещений сгорела. В ходе военных действий музей потерял около 70% своей коллекции.
Впоследствии некоторые из украденных артефактов, оказавшиеся на местных рынках, вернули в музей.
[Ахмед Джассар, директор отдела древностей музея Таиза]:
«Мы знаем, что многие из этих предметов были вывезены контрабандой за пределы Таиза и даже за границу. Вывести их из Йемена непросто, это могут сделать только влиятельные люди с международными связями».
Сегодня Главное управление древностей и музеев Йемена начало работать с Фондом глобального наследия над восстановлением зданий.
В наши дни эти руины служат напоминанием о том, что война не только унесла много человеческих жизней, но и нанесла ущерб культурному наследию страны.
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