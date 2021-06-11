Аэротакси Archer планируют вывести на рынок США в 2024 году
Американская компания Archer Aviation представила электрическое аэротакси. Аппарат дебютировал в калифорнийском городе Хоторн. [Адам Голдштейн, соучредитель..
Дата загрузки: 2021-06-11
[Адам Голдштейн, соучредитель компании Archer Aviation]:
«Archer строит электрические летательные аппараты с вертикальным взлётом и посадкой для использования в городах и пригородах. Эти аппараты взлетают и приземляются как вертолёт, но вперёд они летят «на крыле» (как самолёт)».
Аэротакси может развивать скорость до 240 километров в час и преодолевать на одной зарядке до 100 километров.
Производители утверждают, что у аппарата высокая безопасность. Если из строя выйдет один винт, то остальные продолжат работать.
Такси рассчитано на перевозку четырёх человек и багажа. Полёт на расстояние в 30 километров продлится примерно семь минут и обойдётся пассажиру в 50-70 долларов.
При этом поездка на автомобиле на такое же расстояние в условиях загруженного городского трафика может занять до полутора часов.
[Бретт Адкок, соучредитель компании Archer Aviation]:
«Мы находимся на этапе, когда такие летательные аппараты уже можно начинать производить серийно и выводить на рынок. Сейчас мы сертифицируем наш пилотируемый четырёхместный аппарат в Федеральном управлении гражданской авиации США».
Аэротакси Archer должны появиться на рынке в 2024 году. Они будут выполнять полёты в Лос-Анджелесе и Майами. Первые два года полёты будут пилотируемыми. Потом планируется сделать их беспилотными.
Американская компания United Airlines уже сделала заказ на аэротакси Archer и готова вложить в их покупку один миллиард долларов.
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