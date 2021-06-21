Бездомные и психически больные люди заполонили улицы Манхэттена

По мере того как люди начинают возвращаться на улицы Манхэттена в Нью-Йорке после строгого карантина, многие..

[Сара Моэн, жительница Манхэттена]:

«Я встречаю очень много людей, очень много бездомных. У них нет работы. Иногда они попрошайничают, спят на улицах».

По мере того как люди начинают возвращаться на улицы Манхэттена в Нью-Йорке после строгого карантина, многие сталкиваются с мрачной реальностью. Здесь началось буквально нашествие бездомных.

Согласно отчёту Коалиции поддержки бездомных, по состоянию на февраль число одиноких взрослых, спящих в городских приютах, достигло рекордного уровня – почти 21 тысяча человек.

Эти кварталы известны тем, что здесь проходит парад универмага Macy’s в честь Дня благодарения. Это также оживлённое место с офисами крупнейших компаний мира. Но теперь прямо на улицах можно увидеть людей, принимающих наркотики или страдающих психическими заболеваниями.

[Рейчел Гольдштейн, жительница Манхэттена]:

«Очень не хочется игнорировать людей или переступать через них по дороге в офис. Очень неприятные ощущения».

Эксперты говорят, что карантин усугубил положение многих жителей Нью-Йорка.

[Жизель Рутье, сотрудница Коалиции поддержки бездомных]:

«Когда всё встало, то многие приёмы у врачей стали проводить удалённо, поэтому люди перестали получать медицинскую помощь».

С начала кризиса город переселил около 10 тысяч бездомных в пустующие коммерческие отели. Многие из них расположены близ Таймс-сквер и Пенсильванского вокзала. После этого прохожие начали страдать от приставаний бездомных.

[Теренс Монахан, сотрудник мэрии]:

«Раньше полиция Нью-Йорка направляла туда от двух до четырёх полицейских в день. Теперь в район вокзала отправляют по 48 полицейских. И даже они не могут решить проблему».

Неправительственные организации пытаются оказать бездомным помощь. Кроме того, город планирует начать программу субсидирования жилья для бездомных или тех, кто стоит перед угрозой выселения. Решит ли это проблему, покажет время.

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