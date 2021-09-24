Как у себя дома: по пригороду Рима разгуливают кабаны

Хрюканье и повизгивание – теперь обычные звуки в северном пригороде Рима. Кабаны постоянно наведываются к мусорным..

[Роза Карлетти, жительница Рима]:

«Я хотела вынести мусор, а они увязались за мной, потому что у меня в руках был пакет с отходами. Я просто поставила его и ушла». [Нунция Каммино, жительница Рима]:

«Когда рядом бродят 15 кабанов, это пугает. Даже привычная для детей дорога в школу становится опасным путешествием».

Хрюканье и повизгивание – теперь обычные звуки в северном пригороде Рима. Кабаны постоянно наведываются к мусорным бакам и по-хозяйски обследуют улицы. Незваных гостей боятся старики и дети.

Если кабанов не провоцировать, то обычно они не нападают на людей. Но самки с детёнышами могут быть агрессивными.

[Леонардо Дзеноби, житель Рима]:

«Мы всегда держимся от них на безопасном расстоянии. Если самка со своими поросятами случайно окажется рядом, то может напасть».

Из-за кабанов уже несколько раз случались автомобильные аварии. Местные жители жалуются властям, но толку пока нет.

Мэр Рима заявляет, что ответственность лежит на губернаторе региона Лацио. Однако региональные власти отвечают, что проблемой должен заниматься город.

Кабаны, похоже, не возражают против затянувшихся дебатов и радуются лёгкой добыче.

Ну а люди пока вынуждены мириться с гостями из леса.

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