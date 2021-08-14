В Барселону возвращаются иностранные туристы

В Барселону стремится всё больше зарубежных путешественников. Туристическая индустрия понемногу восстанавливается. Гостей города, как и раньше...

В Барселону стремится всё больше зарубежных путешественников. Туристическая индустрия понемногу восстанавливается. Гостей города, как и раньше. привлекает знаменитый храм Святого Семейства, построенный испанским архитектором Антонио Гауди.

Из-за «антиковидных» мер церковь некоторое время не работала и открылась в конце мая. Число посетителей пока ограничено.

В популярном парке Гуэль ситуация такая же.

[туристка из Нидерландов]:

«Это очень красивый город. Мы хорошо проводим время. Правда, нельзя гулять ночью, поскольку введён комендантский час. Но проблема невелика».

Комендантский час действует с часу ночи до шести утра. Бары и рестораны закрываются в половину первого. Но днём туристам есть чем заняться. Большинство парков и музеев открыты.

[турист из Франции]:

«Здесь чувствуешь себя свободнее, чем во Франции. Что ещё сказать? Вдобавок ко всему светит солнце, поэтому очень приятно приехать в Испанию и побывать в Барселоне».

В Готическом квартале со средневековыми зданиями соседствуют древнеримские постройки.

[Хавьер Мерсе, сотрудник департамента туризма Барселоны]:

«Сюда приезжает много испанцев. Число иностранных туристов зависит от разных ограничений, правил авиаперелётов, а также от правил в каждой стране. Но туризм восстанавливается. И одновременно мы переосмысливаем будущую модель этой отрасли в Барселоне».

В Барселоне пока открылись только 60% отелей, и они заполнены лишь наполовину. Клиентов в кафе тоже не так много, как было до пандемии.

В 2019 году город посетили 12 миллионов туристов, в 20-м – только три миллиона 300 тысяч. А с января по июль этого года город принял уже пять с половиной миллионов гостей.

Короткая ссылка на эту страницу: