В Барселону возвращаются иностранные туристы
В Барселону стремится всё больше зарубежных путешественников. Туристическая индустрия понемногу восстанавливается. Гостей города, как и раньше...
Дата загрузки: 2021-08-14
В Барселону стремится всё больше зарубежных путешественников. Туристическая индустрия понемногу восстанавливается. Гостей города, как и раньше. привлекает знаменитый храм Святого Семейства, построенный испанским архитектором Антонио Гауди.
Из-за «антиковидных» мер церковь некоторое время не работала и открылась в конце мая. Число посетителей пока ограничено.
В популярном парке Гуэль ситуация такая же.
[туристка из Нидерландов]:
«Это очень красивый город. Мы хорошо проводим время. Правда, нельзя гулять ночью, поскольку введён комендантский час. Но проблема невелика».
Комендантский час действует с часу ночи до шести утра. Бары и рестораны закрываются в половину первого. Но днём туристам есть чем заняться. Большинство парков и музеев открыты.
[турист из Франции]:
«Здесь чувствуешь себя свободнее, чем во Франции. Что ещё сказать? Вдобавок ко всему светит солнце, поэтому очень приятно приехать в Испанию и побывать в Барселоне».
В Готическом квартале со средневековыми зданиями соседствуют древнеримские постройки.
[Хавьер Мерсе, сотрудник департамента туризма Барселоны]:
«Сюда приезжает много испанцев. Число иностранных туристов зависит от разных ограничений, правил авиаперелётов, а также от правил в каждой стране. Но туризм восстанавливается. И одновременно мы переосмысливаем будущую модель этой отрасли в Барселоне».
В Барселоне пока открылись только 60% отелей, и они заполнены лишь наполовину. Клиентов в кафе тоже не так много, как было до пандемии.
В 2019 году город посетили 12 миллионов туристов, в 20-м – только три миллиона 300 тысяч. А с января по июль этого года город принял уже пять с половиной миллионов гостей.
Короткая ссылка на эту страницу: