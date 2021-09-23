Гаитянских мигрантов в США либо депортируют, либо отпускают

С обеих сторон американо-мексиканской границы остаются тысячи мигрантов, с основном из Гаити. Правительство США пытается решить проблему, отпуская одних и депортируя других.

Здесь, в техасском миграционном центре, ресурсов не хватает. Некоторым мигрантам, к примеру, беременным, просто позволяют уехать при условии, что они потом явятся в суд для рассмотрения их дела. В основном это те, у кого уже есть какие-то родственники в Соединённых Штатах. В этом случае купить билеты на поезд, самолёт или автобус им помогают волонтёры.

За последние три дня в центре обработали документы более 1000 мигрантов. Для сравнения, за весь август искателей убежища было около 3,5 тысяч.

А это река Рио-Гранде. Она служит границей между Техасом и мексиканским городом Сьюдад-Акунья. Здесь под международным мостом было до 14 тысяч мигрантов. Теперь их меньше, но люди по-прежнему ждут возможности перебраться в США.

Правда, с американской стороны негде взять продовольствие и другие вещи первой необходимости. Некоторые гаитяне переходят реку вброд, чтобы помочь своим соотечественникам.

[мигрант]:

«Люди (в Мексике) дают нам вещи, слишком много всего. Мы не можем всё съесть. А в США люди голодают. Мы собираем вещи для людей, чтобы они могли поесть и не умерли. У нас есть вода, подгузники для детей, яблоки, много вещей, еда».

Правительство США уже переместило тысячи мигрантов в ц

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