Гаитянских мигрантов в США либо депортируют, либо отпускают
С обеих сторон американо-мексиканской границы остаются тысячи мигрантов, с основном из Гаити. Правительство США пытается решить..
Дата загрузки: 2021-09-23
Здесь, в техасском миграционном центре, ресурсов не хватает. Некоторым мигрантам, к примеру, беременным, просто позволяют уехать при условии, что они потом явятся в суд для рассмотрения их дела. В основном это те, у кого уже есть какие-то родственники в Соединённых Штатах. В этом случае купить билеты на поезд, самолёт или автобус им помогают волонтёры.
За последние три дня в центре обработали документы более 1000 мигрантов. Для сравнения, за весь август искателей убежища было около 3,5 тысяч.
А это река Рио-Гранде. Она служит границей между Техасом и мексиканским городом Сьюдад-Акунья. Здесь под международным мостом было до 14 тысяч мигрантов. Теперь их меньше, но люди по-прежнему ждут возможности перебраться в США.
Правда, с американской стороны негде взять продовольствие и другие вещи первой необходимости. Некоторые гаитяне переходят реку вброд, чтобы помочь своим соотечественникам.
[мигрант]:
«Люди (в Мексике) дают нам вещи, слишком много всего. Мы не можем всё съесть. А в США люди голодают. Мы собираем вещи для людей, чтобы они могли поесть и не умерли. У нас есть вода, подгузники для детей, яблоки, много вещей, еда».
Правительство США уже переместило тысячи мигрантов в ц
Короткая ссылка на эту страницу: