Гонконгцы выстраиваются в длинные очереди за последним выпуском Apple Daily
Сотни гонконгцев выстроились в очереди, чтобы купить последний выпуск Apple Daily. Эта продемократическая газета была вынуждена..
Дата загрузки: 2021-06-24
Эта продемократическая газета была вынуждена закрыться спустя 26 лет после того, как стала объектом гонений со стороны сил общественной безопасности.
Ожидая повышенного спроса, Apple Daily напечатала один миллион копий. Это в десять раз больше обычного тиража.
В редакции по-прежнему кипит работа. Но вскоре все эти люди окажутся на улице.
[Диксон Нг, дизайнер]:
«В Гонконге больше не будет свободы СМИ. Выпуск нашей газеты стал последним, и теперь я не вижу для Гонконга никакого будущего. Сегодня я разочарован и зол. Не понимаю, почему наша компания, наша газета была вынуждена прекратить работу при таких обстоятельствах».
Давление Apple Daily ощущала всегда, поскольку на её страницах выражаются мнения, отличные от курса властей КНР. При этом в августе прошлого года давление усилилось. Тогда в рамках закона о нацбезопасности арестовали владельца издания – медиамагната и критика Пекина Джимми Лая.
А недавно полиция заморозила активы компаний, связанных с газетой, провела рейды в штаб-квартире издания и арестовала пятерых высших руководителей Apple Daily.
В день выхода последнего выпуска сотрудники издания не могут сдержать эмоций.
[Мэй, репортёр Apple Daily]:
«Я не хочу говорить «прощай» читателям. Но у нас пока нет выбора, кроме как попрощаться. Мы надеемся, что жители Гонконга будут этому противостоять. Но в приоритете – личная безопасность».
Гонконг – это бывшая британская колония, которая с 1997 года находится под управлением Пекина. Формально здесь продолжает действовать демократическая система управления. Однако по факту всё больше влияния оказывает китайская компартия.
[Эмили Цзан, жительница Гонконга]:
«Больше не осталось газет, которые говорят правду. Все остальные будут потворствовать другой стороне, они все помогают материковому Китаю. Больше независимых газет не осталось».
Впрочем, в Гонконге всё же остаются некоторые независимые издания. Среди них международная газета Epoсh Times. Она также не подвергается цензуре компартии. При этом сотрудники её редакции уже несколько раз сообщали о нападениях на их печатные цеха. Так, неизвестные люди громили оборудование и устраивали поджоги.
Правительство Великобритании уже назвало закрытие Apple Daily показателем того, что в Гонконге пытаются заглушить все независимые голоса.
Короткая ссылка на эту страницу: