Гонконгцы выстраиваются в длинные очереди за последним выпуском Apple Daily

Сотни гонконгцев выстроились в очереди, чтобы купить последний выпуск Apple Daily. Эта продемократическая газета была вынуждена..

Сотни гонконгцев выстроились в очереди, чтобы купить последний выпуск Apple Daily.

Эта продемократическая газета была вынуждена закрыться спустя 26 лет после того, как стала объектом гонений со стороны сил общественной безопасности.

Ожидая повышенного спроса, Apple Daily напечатала один миллион копий. Это в десять раз больше обычного тиража.

В редакции по-прежнему кипит работа. Но вскоре все эти люди окажутся на улице.

[Диксон Нг, дизайнер]:

«В Гонконге больше не будет свободы СМИ. Выпуск нашей газеты стал последним, и теперь я не вижу для Гонконга никакого будущего. Сегодня я разочарован и зол. Не понимаю, почему наша компания, наша газета была вынуждена прекратить работу при таких обстоятельствах».

Давление Apple Daily ощущала всегда, поскольку на её страницах выражаются мнения, отличные от курса властей КНР. При этом в августе прошлого года давление усилилось. Тогда в рамках закона о нацбезопасности арестовали владельца издания – медиамагната и критика Пекина Джимми Лая.

А недавно полиция заморозила активы компаний, связанных с газетой, провела рейды в штаб-квартире издания и арестовала пятерых высших руководителей Apple Daily.

В день выхода последнего выпуска сотрудники издания не могут сдержать эмоций.

[Мэй, репортёр Apple Daily]:

«Я не хочу говорить «прощай» читателям. Но у нас пока нет выбора, кроме как попрощаться. Мы надеемся, что жители Гонконга будут этому противостоять. Но в приоритете – личная безопасность».

Гонконг – это бывшая британская колония, которая с 1997 года находится под управлением Пекина. Формально здесь продолжает действовать демократическая система управления. Однако по факту всё больше влияния оказывает китайская компартия.

[Эмили Цзан, жительница Гонконга]:

«Больше не осталось газет, которые говорят правду. Все остальные будут потворствовать другой стороне, они все помогают материковому Китаю. Больше независимых газет не осталось».

Впрочем, в Гонконге всё же остаются некоторые независимые издания. Среди них международная газета Epoсh Times. Она также не подвергается цензуре компартии. При этом сотрудники её редакции уже несколько раз сообщали о нападениях на их печатные цеха. Так, неизвестные люди громили оборудование и устраивали поджоги.

Правительство Великобритании уже назвало закрытие Apple Daily показателем того, что в Гонконге пытаются заглушить все независимые голоса.

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