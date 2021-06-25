«Это охота на ведьм»: бывшего адвоката Трампа лишили лицензии

[Руди Джулиани, адвокат]:

«Это одностороннее решение».

Известный американский адвокат, который представлял интересы Дональда Трампа во время недавних выборов, лишился своей лицензии. Её приостановил апелляционный суд штата Нью-Йорк, обвинив Руди Джулиани в том, что тот якобы делал «ложные и вводящие в заблуждение» заявления по поводу фальсификаций на выборах.

[Руди Джулиани, адвокат]:

«Как они могут говорить, что я лгал, если слушания не было?.. Суды не могут принимать решения на основе статей в газетах. Ну разве что они демократы в демократическом городе… Рейды проводили только в офисах адвокатов Трампа. И наказывают только адвокатов Трампа, не заслушав их сторону защиты».

В вердикте сказано: «Есть неопровержимые доказательства того, что [Джулиани] делал явно ложные и вводящие в заблуждение заявления в судах, Конгрессе и перед общественностью в целом, являясь адвокатом бывшего президента Дональда Трампа. Поведение [Джулиани] угрожает общественным интересам и требует его временного отстранения от юридической практики».

[Руди Джулиани, адвокат]:

«Я 50 лет работал адвокатом. И никогда не было ни одной жалобы. Никогда не было ни одной проблемы. Думаю, что кто-то должен решить реальную проблему: убрать двойные стандарты из судебной системы. Америка уже не та. Среди судей сидят предвзятые демократы, которые опираются на газеты вместо свидетелей».

После выборов Джулиани неоднократно заявлял, что сотни тысяч голосов по открепительным талонам подсчитали неправильно. Он также говорил о других нарушениях. Всё это суд назвал ложными заявлениями.

[Руди Джулиани, адвокат]:

«Перед тем как говорить, что я действовал неподобающе, вам стоит послушать свидетелей».

77-летний Джулиани – бывший прокурор США и мэр Нью-Йорка.

Дональд Трамп раскритиковал решение суда.

Он написал: «Сложно поверить, что Нью-Йорк хочет лишить Руди Джулиани, великого американского патриота, его юридической лицензии, потому что он боролся с тем, что уже было доказано как фальсификации на выборах».

Экс-президент также сказал, что решение суда – это «охота на ведьм».

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