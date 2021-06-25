Кипр наводнили бездомные кошки

Каждый вечер киприот Динос медленно едет по дорожкам столичного кладбища, и из-за могильных плит тихо показываются..

Каждый вечер киприот Динос медленно едет по дорожкам столичного кладбища, и из-за могильных плит тихо показываются кошки. Много кошек…

Мужчина привёз им еду. Динос – один из волонтёров, которые вызвались на регулярной основе кормить местных бездомных котов.

[Динос Аиомамитис, глава общества Cat Paws]:

«Официально их никто не считал, но на основании нашего опыта мы можем сказать, что бездомных кошек на острове, по меньшей мере, столько же, сколько здесь живёт людей. Грубо говоря, их может быть и миллион».

На попечении Диноса в нескольких разных местах в общей сложности – примерно 200 животных.

[Динос Аиомамитис, глава общества Cat Paws]:

«Если популяцию не начнут нормально контролировать, то у нас будут большие проблемы. Это уже большая проблема. Кто-то их кормит, а кому-то они не нравятся – люди разбрасывают яд, соседи ругаются между собой из-за них, это неправильно. Есть способы решить эту проблему, но начать нужно с должной государственной программы стерилизации».

Кошки были неотъемлемой частью Кипра испокон веков. Так, в 2004 году на острове обнаружили старейшее свидетельство одомашнивания кошек. Его нашли в погребальном месте, которому 9,5 тысяч лет.

Также говорят, что в 400 году нашей эры царица Елена Константинопольская отправила на Кипр корабль с кошками для охоты на ядовитых змей.

Есть здесь и так называемый кошачий монастырь святого Николая. Говорят, раньше там было два колокола – один созывал людей на молитву, другой – собирал кошек.

Это кошачий приют в 80 километрах от столицы Никосии. Местные волонтёры ежедневно находят выброшенных кошек и котят.

Сейчас здесь живёт около 200 хвостатых. Ежегодно удаётся пристроить в семьи примерно сотню. При этом вновь прибывших животных неизменно больше отданных.

[Дэвид Фендер, глава Malcolm Cat Protection Society]:

«Множество нестерилизованных и некастрированных кошек означает множество котят каждый год. Люди постоянно выбрасывают кошек. Нам постоянно поступают звонки. Но мы не можем принять всех».

В последние годы власти Кипра выделяют на стерилизацию бездомных кошек 75 тысяч евро в год. Но, по словам специалистов, это капля в море.

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