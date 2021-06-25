В Лиссабоне снова ужесточают карантинные меры

В Лиссабонском регионе в Португалии снова ужесточают карантинные меры. Так власти пытаются сдержать рост числа новых..

[Мариана Виейра да Силва, государственный министр Португалии]:

«Португалия сейчас совершенно точно в красной зоне. В процессе ослабления карантина в апреле, мае и частично в июне всегда было возможно оставаться в зелёной и жёлтой зонах, но сейчас в Португалии – пугающий суточный прирост заболевших, и нет возможности снимать ограничения дальше».

В Лиссабонском регионе в Португалии снова ужесточают карантинные меры. Так власти пытаются сдержать рост числа новых заболевших коронавирусом и спасти туристический сезон.

В четверг в Португалии выявили более 1550 новых заражённых ковидом. В последний раз такое здесь было в конце февраля, когда в стране ещё действовал строгий карантин. Причём больше половины выявляемых сейчас случаев – это более заразный дельта-штамм, который впервые обнаружили в Индии, но потом он быстро распространился в Великобритании.

Португалия открылась для британских туристов и путешественников из ЕС около месяца назад.

С 3 часов дня пятницы до 6 часов утра понедельника, чтобы въехать в Лиссабон или выехать из него, нужно будет предоставить сертификат о вакцинации или негативный тест на коронавирус. Это может быть ПЦР-тест или тест на антитела. Последний в аптеках Лиссабона доступен бесплатно.

Рестораны, кафе и непродуктовые магазины в регионе в выходные дни должны будут закрываться в полчетвёртого вечера. Супермаркеты и продуктовые магазины – в 7 вечера.

В Португалии карантинные ограничения пересматривают каждую неделю. Однако, как ожидается, нынешние останутся в силе, пока ситуация не улучшится.

Всего в Португалии – стране с десятимиллионным населением – выявили около 870 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 17 тысяч человек умерли.

К настоящему времени здесь полностью вакцинирована треть населения. С 4 июля страна также планирует ускорить вакцинацию молодых людей 18 лет и старше.

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