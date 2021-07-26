Президент Туниса уволил премьера, заморозил парламент и пошёл протестовать

Президент Туниса Каис Саид отправил в отставку премьер-министра, заморозил работу парламента на 30 дней и лишил..

Президент Туниса Каис Саид отправил в отставку премьер-министра, заморозил работу парламента на 30 дней и лишил депутатов иммунитета. Он также сказал, что в случае сопротивления задействует вооружённые силы. Так он отреагировал на масштабные протесты, которые охватили многие города страны.

Саид заявил, что берёт на себя полномочия правительства при содействии нового премьер-министра.

[Каис Саид, президент Туниса]:

«Президент принимает на себя исполнительную власть с помощью правительства, возглавляемого премьер-министром и назначаемого президентом республики».

После этого Саид отправился на улицы и присоединился к тысячам протестующих, которые вышли, чтобы отпраздновать его решения.

Спикер парламента уже назвал действия президента государственным переворотом.

Тысячи человек протестовали в столице и других крупных городах с требованием уволить правительство и распустить парламент. Бурю недовольства вызвали новая волна COVID и экономические проблемы, которые стали ещё серьёзнее из-за пандемии.

[протестующий]:

«В 2011 году, будучи юношей, я призывал создать рабочие места, дать людям свободу и сохранить достоинство нации. В 2021-м я по-прежнему призываю к тому же». [протестующий]:

«Мы пришли сюда, чтобы противостоять этому режиму. Власти забирают наши деньги и заставляют нас страдать. Они ничего не сделали для людей».

Экономика Туниса пострадала после революции 2011 года. Выросла безработица, а социальная помощь сократилась. Власти ведут переговоры с Международным валютным фондом о выделении пакета помощи. Однако из-за текущего политического кризиса сделка может сорваться.

Между тем, обнажила проблемы и пандемия. Больницы не справляются с наплывом пациентов и не могут обеспечить кислородом тяжелобольных. Также в стране не хватает вакцин.

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