Французские виноделы раскритиковали новый российский закон о шампанском

Межпрофессиональный комитет вин Шампани призвал всех членов организации прекратить поставки шампанского в Россию. Причиной послужил новый закон, подписанный российским президентом 2 июля.

Согласно документу, иностранные производители должны писать на контрэтикетке слова «игристое вино», а называть напиток шампанским теперь могут только российские производители. При этом на лицевой этикетке можно указать место происхождения вина.

Французские виноделы раскритиковали этот закон. Они заявили, что название «шампанское» относится к региону Франции и имеет юридическую силу в 120 странах.

[Шарль Гёмаре, глава Межпрофессионального комитета вин Шампани]:

«Это трагично для производителей, которые теряют законное право использовать это название. Это плохо для российских потребителей. Они, глядя на этикетки с надписью «игристое вино», больше не смогут оценить качество напитка. И это также трагично для нашего бизнеса с Россией, потому что, в любом случае, временно шампанские вина не смогут экспортироваться в Россию».

В связи с новым законом иностранным производителям придётся заново сертифицировать продукцию, менять её название и направлять новое уведомление о начале оборота алкоголя.

Межпрофессиональный комитет вин Шампани призывает дипломатов Франции и Европейского союза добиться пересмотра российского закона.

[Мириам Гарсия Феррер, представитель Еврокомиссии]:

«Закон сильно повлияет на экспорт вина, поэтому мы сделаем всё необходимое, чтобы выразить озабоченность и несогласие с этим законом».

Между тем российские производители вин считают, что благодаря новому закону импортные игристые вина будут соответствовать требованиям государственного стандарта России.

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