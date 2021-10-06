Французские сенаторы посетили Тайвань, несмотря на протест Китая

Группа французских сенаторов приехала на Тайвань. И сделала она это вопреки недовольству Китая и в период..

Группа французских сенаторов приехала на Тайвань. И сделала она это вопреки недовольству Китая и в период роста напряжённости между Пекином и Тайбэем.

Глава делегации – Ален Ришар – бывший министр обороны Франции при президенте Жаке Шираке. Вместе с ним ещё три сенатора – Оливье Кадик, Эльза Жозеф и Макс Бриссон. Они пробудут на острове до 10 октября. У них запланированы встречи на высшем уровне, в том числе с президентом Цай Инвэнь.

Визит проходит в непростое время для частично признанного государства.

С пятницы силы обороны Тайваня сообщили, что в воздушное пространство острова с южной и юго-западной стороны залетело почти 150 самолетов китайских ВВС. Количество, не виданное ранее.

Тайбэй называет это «скрытой войной», направленной на то, чтобы измотать силы Тайваня и проверить его реакцию.

[Су Чжэньчан, премьер-министр Тайваня]:

«Тайвань определённо должен быть начеку. Китай всё больше переигрывает. Мир также видел неоднократные нарушения регионального мира и давление на Тайвань со стороны Китая».

Китай считает Тайвань своей мятежной провинцией и не исключает возможности применения силы для объединения.

Остров с демократической системой управления отделился от коммунистического Китая в 1949 году. С тех пор он постоянно живёт под угрозой вторжения.

Он пользуется поддержкой США, которые осудили недавние военные действия Китая. Что касается Франции, то у неё нет дипломатических отношений с островом. Однако она несколько раз продавала Тайваню вооружение.

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