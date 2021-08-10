Цветы и подарки: на египетских курортах снова встречают российских туристов

В небесной гавани на Синайском полуострове впервые почти за шесть лет встречают авиалайнер из России. Москва..

В небесной гавани на Синайском полуострове впервые почти за шесть лет встречают авиалайнер из России. Москва сняла запрет на прямые рейсы на египетские курорты. Российских туристов начали принимать в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде.

Рейсом Москва – Шарм-эль-Шейх прибыли 517 пассажиров. В аэропорту их встречают торжественно: звучит музыка, детям вручают подарки, женщинам – цветы.

[Халед Фуда, губернатор Южного Синая]:

«Российские туристы были туристами номер один в Шарм-эль-Шейхе. Надеюсь, так будет снова, но на это потребуется время. Те, кто приезжает сейчас, пока проверяют, какая здесь ситуация, какие условия безопасности и меры предосторожности».

Вместе с официальными лицами Египта туристов приветствует и посол России.

[Георгий Борисенко, посол России в Египте]:

«Россия рада возобновить прямые рейсы из моей страны на египетские курорты Красного моря. Я уверен, что многие российские туристы в ближайшие недели и месяцы продолжат прибывать в Египет. У нас не было таких рейсов почти шести лет, и именно поэтому многие россияне скучали по Египту».

Пока из Москвы летают только самолёты авиакомпании «Россия». Они будут совершать по десять рейсов в неделю. Ещё десять перелётов из Шарм-эль-Шейха и Хургады разрешено совершать египетским авиалиниям.

[турист из России]:

«Рад снова прилететь сюда. Мы хотим бывать здесь каждый год».

Власти России закрыли авиасообщение с Египтом после катастрофы над Синайским полуостровом в октябре 2015 года. Тогда разбился самолёт, выполнявший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Погибли все 217 пассажиров и 7 членов экипажа.

По данным правоохранительных органов России, причиной катастрофы стал взрыв самодельного взрывного устройства в хвостовой части самолёта. Ответственность на себя взяло Синайское подразделение террористической группировки «Исламское государство», запрещённой в России и других странах.

Эта трагедия стала самой массовой гибелью россиян в авиакатастрофе, а также – крупнейшей авиакатастрофой в истории Египта и самолётов Airbus A320.

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