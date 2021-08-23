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Греческие музеи работали допоздна в честь осетровой луны

Греческие музеи работали допоздна в честь осетровой луны

Аттракцион, подаренный самой природой. 22 августа над миром взошла полная луна. В этом месяце она называется..

Дата загрузки: 2021-08-23

Аттракцион, подаренный самой природой. 22 августа над миром взошла полная луна. В этом месяце она называется осетровой.

В Греции по традиции августовское полнолуние сопровождается культурными мероприятиями по всей стране. Допоздна работают музеи. Также до ночи открыт доступ к археологическим памятникам.

На террасе музея Акрополя проходит фортепианный концерт. Под спокойную музыку публика наслаждается видом освещённого храма Парфенона.

Августовскую полную луну назвали осетровой индейские племена. В Северной Америке она знаменовала начало рыбной ловли.

Индейцы также величали ночное светило урожайной луной, поскольку в августе приступали к сбору кукурузы.

Во время полнолуния спутник нашей планеты может выглядеть больше и ярче, чем обычно. Это объясняется тем, что в такой период с Земли на Луне не видно теней.
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