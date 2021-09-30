Во Франции вручили «оскар» в сфере кулинарии

Во Франции наградили лучших шеф-поваров мира. Здесь завершился престижный международный конкурс Bocuse d’Or, который переводится как..

Во Франции наградили лучших шеф-поваров мира. Здесь завершился престижный международный конкурс Bocuse d’Or, который переводится как «Золотой Бокюз». Его приравнивают к Олимпийским играм в кулинарии. Проводят раз в два года.

В этот раз первое место заняла команда Франции.

[Дави Тиссо, глава французской команды]:

«Чудесно, отличный опыт. Мы участвовали с удовольствием и радостью, без капли страданий». [Кристиан Тетедуа, шеф-повар]:

«Мы очень счастливы, поскольку Франция показала, что она – центр креативности. И наша, и другие команды продемонстрировали эволюцию нашей профессии».

На втором месте – Дания, а на третьем – Норвегия.

Участвовала в финале и российская команда. Впервые с 2008 года. Её лидер говорит, что победить помешали карантинные ограничения.

[Виктор Белей, участник российской команды]:

«Подготовка в Москве продолжалась пять месяцев. Последние 10 дней мы просидели на карантине во Франции. Это плохо сказалось на команде и подготовке».

Судьи оценивали аромат блюд, оригинальность, а также презентацию. В этот раз добавили новую номинацию – Социальная вовлечённость в гастрономической сфере.

Конкурс в 1987 году основал известный французский шеф-повар Поль Бокюз. С тех пор Франция побеждала в нём уже восемь раз.

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