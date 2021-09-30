Во Франции вручили «оскар» в сфере кулинарии
Во Франции наградили лучших шеф-поваров мира. Здесь завершился престижный международный конкурс Bocuse d’Or, который переводится как..
Дата загрузки: 2021-09-30
В этот раз первое место заняла команда Франции.
[Дави Тиссо, глава французской команды]:
«Чудесно, отличный опыт. Мы участвовали с удовольствием и радостью, без капли страданий».
[Кристиан Тетедуа, шеф-повар]:
«Мы очень счастливы, поскольку Франция показала, что она – центр креативности. И наша, и другие команды продемонстрировали эволюцию нашей профессии».
На втором месте – Дания, а на третьем – Норвегия.
Участвовала в финале и российская команда. Впервые с 2008 года. Её лидер говорит, что победить помешали карантинные ограничения.
[Виктор Белей, участник российской команды]:
«Подготовка в Москве продолжалась пять месяцев. Последние 10 дней мы просидели на карантине во Франции. Это плохо сказалось на команде и подготовке».
Судьи оценивали аромат блюд, оригинальность, а также презентацию. В этот раз добавили новую номинацию – Социальная вовлечённость в гастрономической сфере.
Конкурс в 1987 году основал известный французский шеф-повар Поль Бокюз. С тех пор Франция побеждала в нём уже восемь раз.
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