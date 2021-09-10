1000 зверей за год спасла группа зоозащитников и получила награду

Вырастить детёныша вомбата – дело хлопотное и трудное. Но для австралийки Шерон Вудворд это стало смыслом..

[Шерон Вудворд, волонтёр]:

«Животные попадают под нашу опеку, потому что осиротели, больны, или ранены. И мы даём им второй шанс на жизнь».

Вырастить детёныша вомбата – дело хлопотное и трудное. Но для австралийки Шерон Вудворд это стало смыслом жизни.

Шерон помогает австралийской природозащитной организации, которая спасает диких животных. Волонтёры дни напролёт ухаживают за подопечными.

[Шерон Вудворд, волонтёр]:

«Это большая ответственность. Нужно находиться здесь почти постоянно, чтобы присматривать за ними и кормить».

В прошлом году организация ответила на 12 тысяч вызовов и реабилитировала более 1000 животных. Эти усилия не остались незамеченными. Местные власти выделили организации 74 тысячи долларов США и пообещали финансовую поддержку ещё на три года.

На эти деньги можно, например, нанять ветеринара.

[Линди Батчер, президент организации ACT Wildlife]:

«Будет просто замечательно иметь своего ветеринара, специализирующегося на диких животных. Это позволит нам уверенно планировать работу».

Между тем природозащитники говорят, что не меньше денег для них важна помощь волонтёров.

[Энджи Чешир, сотрудница организации ACT Wildlife]:

«В отличие от домашних питомцев за зверями некому присматривать. Это делают только волонтёры, которые заботятся о больных и раненых животных. Без них мы бы не справились».

Дольше всего под опекой людей остаются детёныши. Например, чтобы вырастить вомбата нужно более полутора лет.

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