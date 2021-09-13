Парни взломали дверь и спасли человека

Тре Джонс и Маркус Харви шли по улице, когда почувствовали запах гари. Вскоре они увидели пылающий дом. Во дворе стояли люди, некоторые снимали видео.
Кто-то сказал, что внутри человек. Услышав крик, Тре пинком распахнул входную дверь. Пламя, пепел, дым вырвались наружу. Молодые люди вошли в горящий дом. «Когда я услышал крик, то у меня появилась уверенность, что смогу его вытащить», – вспоминает Джонс.
К приезду пожарных трое мужчин выбрались из огня. Пострадавшего доставили в больницу в штате Индиана с ожогами 30% тела.
Позже выяснилось, что 56-летний Гай Тарлтон готовил ужин и уснул. Масло воспламенилось, и огонь быстро распространился по дому.
Мэр города Марион, где всё произошло, выразил благодарность Джонсу и Харви и наградил их памятными досками. Молодые люди сказали, что сделали то, что должен делать каждый: заботиться о других особенно в трудной ситуации. «Я просто помогаю, если могу», – сказал Джонс.