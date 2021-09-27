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Поля цветущих кувшинок украсили Индию

Поля цветущих кувшинок украсили Индию

В райский уголок превратились заболоченные поля в штате Керала на юго-западе Индии. Здесь зацвели тысячи розовых..

Дата загрузки: 2021-09-27

В райский уголок превратились заболоченные поля в штате Керала на юго-западе Индии. Здесь зацвели тысячи розовых кувшинок. Редким пейзажем любуются местные жители и туристы.

[турист]:
«Здесь очень красиво, и мы нарвали много кувшинок. Такое бывает нечасто».

[турист]:
«На воде повсюду кувшинки. Мы замечательно провели здесь время».

Среди кувшинок можно покататься на лодке. А местные торговцы уже начали торговать водяными цветами.

Обычно в это время сюда приезжало много туристов. Но последние два года людей удерживает дома пандемия.

Учёным известны 50 видов кувшинок. Они бывают разного цвета. Из корневищ этих растений делают муку и крахмал, а семена используют для замены кофе.
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