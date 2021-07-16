В 10 млрд раз ярче Солнца: как выглядит аппарат для оцифровки насекомых
Музей естествознания в Лондоне начал делать макро-изображения десятков миллионов насекомых из своей коллекции. Учёные используют мощное..
Дата загрузки: 2021-07-16
Музей естествознания в Лондоне начал делать макро-изображения десятков миллионов насекомых из своей коллекции. Учёные используют мощное оборудование для получения 3D-фото высокой точности. Давайте посмотрим.
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